中信兄弟自2020年開始與直播平台Twitch合作，開設「中信兄弟官方頻道」，提供球迷真正需要的內容，而高成本、高品質的內容應由消費者直接付費才能讓環境更進步更健康，預計於3月15日開啟獨家全訂閱收費觀看模式。

近年受到新冠肺炎疫情影響，球迷無法盡情觀看比賽，Twitch「中信兄弟官方頻道」成為球迷與球員間的重要羈絆，在家防疫也能與球員即時互動，而頻道目前總觀看次數超過2000萬次。

兩年前兄弟球團因應轉播市場的趨勢與變化，率先開啟「製播分離」模式，球賽轉播之製作權及內容呈現由球團完全主導，球團100%掌握球賽轉播品質及流程，也因此可以成立Twitch「中信兄弟官方頻道」，真正提供球迷需要的內容。

而高成本、高品質的內容應由消費者直接付費才能讓環境更進步更健康，這樣的市場趨勢中信球團率先做出運動產業的突破，開創主場網路轉播全收費觀看機制，Twitch「中信兄弟官方頻道」預計於3月15日開啟獨家全訂閱收費觀看模式，屆時將帶給球迷朋友更多、更豐富的節目內容。

包含大家期待的「全象主場－獨家雙主播」，由蔡明里及楊正磊兩位主播輪番上陣，帶給球迷朋友最專業的播報內容，另外將有更多全新節目、活動企劃等，並結合球團各項資源，包含最新商品、贊助

商優惠、會員專屬、球場活動等，也將推出早鳥訂閱優惠方案，能以最超值的價格享受兄弟最多元的節目，陸續也將推出更多活動與優惠。

OTT全收費觀看一直是體育轉播市場期望的目標，也是全世界優質內容面對現今市場的趨勢。兄弟球團希望讓棒球運動產業突破現況，一起將中華職棒領向更好的OTT新時代。