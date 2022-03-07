雄獅集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」看好台北車站交通便捷，且擁有許多百貨客與旅客來往的人潮等特點，鎖定Q square京站時尚廣場1樓開設全新門市，即日起正式開幕，這也是「gonna共樂遊」首見位於百貨公司內的門市。

全新「gonna共樂遊」京站店今起也與外送平台Uber Eats合作，為周邊鄰近中山、中正、萬華、士林等區的民眾，提供三公里內滿$800免運外送服務。此外，欣食旅看好除北市外，新竹竹北商圈鄰近科學園區、且消費區域集中特性，預計今年下半年將版圖拓展到竹北，讓更多民眾可以體驗到「gonna共樂遊」異國風味的健康美食之旅。

全新「gonna共樂遊」京站店有別於先前仁愛概念店設立於街邊，或內湖、南港店融入商業辦公住宅形式，看準Q square京站時尚廣場鄰近雙鐵、捷運站，且步行不用5分鐘的路程，樓上還有轉運站周邊商圈的高集客力，以及百貨本身人潮等優勢，主要鎖定女性、上班族和健身族等客群，空間規劃上半通透的開放式廚房不僅呈現時尚感，餐飲衛生也讓人看得見，同時內、外一共有65個座位席，透過沙發卡座、單人高腳桌與一般聚餐座位的不同搭配，為來店用餐的客人營造放鬆且靈活彈性的座位組合。

深受講求健康主義吃貨喜愛的「gonna共樂遊」，不僅融入風行於歐美和澳洲的「快速慢食」概念，變化豐富且多樣的菜色以「地中海飲食概念」為烹調主軸，加上美味好食、餐點色彩繽紛好拍的特點也是令人著迷的原因之一。