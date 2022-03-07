據TrendForce研究顯示，2022年在PC或伺服器領域，Intel與AMD都有支援DDR5世代的全新CPU將上市，因此以韓廠為首的記憶體供應商也逐步將重心轉移至DDR5，同時減少舊世代DDR3的供給。在韓廠加速退出、台廠新產能尚未到位，而中國廠商良率不如預期的情形下，DDR3供給將會下滑，預估第二季DDR3價格將可能因此轉為上漲。

需求方面，由於網通晶片供應開始增加、缺料問題逐漸改善，以及採購預期心理而提前拉貨，將使今年DDR3呈現供需吃緊的狀況，預估第二季DDR3價格將可能因此轉為上漲0~5%。

供給方面，包含三星(Samsung)、SK海力士(SK hynix)都已逐步減產DDR3，且將陸續結束DDR3相關產品如1/2Gb、4G的生產週期(EOL；End Of Life)。美光則例外，據TrendForce了解，其DDR3至2026年都尚未有結束產品週期的規畫，產出相比韓廠將較為長久，並預計將轉移至以生產利基型產品為主的美國廠。不過，美國廠也同時生產車用、消費類等利基製程，在現今車用記憶體需求大幅增加的情況下，估計美光將著重產出較高毛利的車用記憶體，恐間接壓縮到消費類規格的供給。

而主要專攻DDR3的台廠如南亞科南亞科(2408)(Nanya Tech)、華邦電(2344)(Winbond)等，雖然皆有產能擴增計畫，不過實際貢獻仍要等到2023~2024年，故今年DDR3整體供給量不會有太大變化。中國廠長鑫存儲(CXMT)與兆易創新(GigaDevice)在DDR3領域的合作仍持續進行中，但產能增幅或良率不若市場預期。另一家中國廠晉華集成電路(JHICC)在被列入美國出口限制清單後，在設備機台取得受限的情況下，投片規模較難提升，另也沒有多餘的資源做研發與試產，目前仍以最初的25 nm DDR4 4Gb為主，並無生產DDR3。

需求方面，終端裝置以機上盒與GPON、Router、Modem等網通產品為主，而這些應用所需的主晶片(SoC)多半對於效能並未有高度追求。然而，去年第四季邏輯IC晶圓產能嚴重吃緊，毛利較低的晶片產能被排擠的狀況就顯得十分明顯，加上長短料情形，導致各業者幾乎都面臨終端裝置無法組裝的困境。不過自2022年初以來，包含晶圓代工廠在內的部分料件供給情況有所舒緩，中國農曆新年過後，零組件逐步備齊，也促使部分採購業者開始回頭採買consumer DRAM。

除此之外，DRAM現貨價在去年底因中國西安封城後開始止跌翻揚，並且連續維持漲勢達兩個多月，也導致採購產生即將漲價的預期心理而更加提前備貨。因此，即便目前終端需求尚未全面回溫，但市場已有緩步備貨的趨勢，以避免後續價格被墊高，或甚至面臨無貨可拿的窘境。