對於俄烏地緣政治變化，是否對電子產業造成嚴重衝擊，友達(2409)董事長、也是台北市電腦公會理事長彭（又又）浪今天表示，由於俄羅斯、烏克蘭都是原物料主要供應大國，對電子產業上游原料供應有長期影響，但這兩年疫情帶動宅經濟，資通訊廠商累積不少獲利，存糧相對充足一些，財務壓力可以減少。

彭（又又）浪指出，去年底就說明今年必須注意地緣政治、通膨及淨零碳排三件事。俄烏的地緣經濟緊張對電子產業很大影響，從供應鏈角度來看，因為俄烏都是原物料主要供應大國，對電子產業上游原料供應有長期影響；從市場角度，兩國不是消費大國，直接產品需求影響不大。

通膨本來就要注意，又因為戰爭長時間造成全球消費者不安定心態，怕出現消費縮手。而俄烏戰爭若造成食品、民生必需品價格上升，對電子3C就可能造成消費排擠效應，希望這個不確定因素能夠排除，否則全球經濟可能受到衝擊。

他也表示，過去100年經濟成長快速，是因為石化工業很便宜，尤其過去30年全球化，大家找出最有效率生產，現在被打破，也在談淨零碳排，要注意企業成本一定上升。同時台灣綠電也不足，加上最近台電頻頻跳電，他認為，產業必須有穩定電力供應，這是最基本需求，不希望因為人為或能源政策，造成電力供應緊缺。

對於面板產業景氣，彭（又又）浪維持法說會看法，今年回到季節性變化。不過，要注意國際情勢發展，會不會造成更大傾斜或扭曲的變化，要特別留意，像是92年波斯灣戰爭當時讓需求停滯，但之後卻出現每月訂單50％的爆發性成長，這方面特別注意因應，隨著需求變化有不同因應措施。