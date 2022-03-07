一名來自烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）的11歲男孩獨自穿越烏克蘭邊境進入斯洛伐克，讓斯國當局大讚他是「今晚的英雄」。
美國有電視新聞網（CNN）報導，根據斯洛伐克內政部的說法，這名男孩當時帶著背包、塑膠袋和護照，手上寫有電話號碼，但CNN無法獨立核實這些訊息。
斯洛伐克內政部表示，由於男孩的雙親必須留在烏克蘭，他只能獨自前往斯洛伐克。目前有志工負責照顧他，讓他有溫暖的棲身處以及食物和飲水。斯洛伐克內政部昨天在臉書（Facebook）專頁刊出聲明說，多虧男孩手上的電話號碼和夾在護照裡的一張紙條，邊境工作人員順利找到了他在斯洛伐克的親戚。
聲明說：「他用微笑、無所畏懼和英雄般的決心，征服了每一個人。」目前並不清楚為何無人陪伴這名男孩到斯洛伐克。
根據聯合國（UN）截至本月3日的統計資料，自2月24日起，已有超過120萬難民逃離烏克蘭。
在這120萬9976名難民中，約53.7%越過邊境進入波蘭，其他人則逃到匈牙利、斯洛伐克、摩爾多瓦和羅馬尼亞。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。