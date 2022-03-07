一名來自烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）的11歲男孩獨自穿越烏克蘭邊境進入斯洛伐克，讓斯國當局大讚他是「今晚的英雄」。

美國有電視新聞網（CNN）報導，根據斯洛伐克內政部的說法，這名男孩當時帶著背包、塑膠袋和護照，手上寫有電話號碼，但CNN無法獨立核實這些訊息。

斯洛伐克內政部表示，由於男孩的雙親必須留在烏克蘭，他只能獨自前往斯洛伐克。目前有志工負責照顧他，讓他有溫暖的棲身處以及食物和飲水。斯洛伐克內政部昨天在臉書（Facebook）專頁刊出聲明說，多虧男孩手上的電話號碼和夾在護照裡的一張紙條，邊境工作人員順利找到了他在斯洛伐克的親戚。

聲明說：「他用微笑、無所畏懼和英雄般的決心，征服了每一個人。」目前並不清楚為何無人陪伴這名男孩到斯洛伐克。

根據聯合國（UN）截至本月3日的統計資料，自2月24日起，已有超過120萬難民逃離烏克蘭。

在這120萬9976名難民中，約53.7%越過邊境進入波蘭，其他人則逃到匈牙利、斯洛伐克、摩爾多瓦和羅馬尼亞。