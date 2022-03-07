穆迪再度調降俄羅斯評級 14:232022/03/07 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 信評機構穆迪（Moody's）6日（周日）將俄羅斯債信評等調降至「Ca」級，為倒數第二低的評級，表示俄羅斯央行資本控管可能限制該國償付外債能力，進而引發違約風險。 這是穆迪不到一周內第二次調降俄羅斯主權信用評級。穆迪指出，調降俄羅斯評級主要是對於俄羅斯支付債務的意願與能力深感擔憂。該機構認為，眼前違約風險已大增，外國債券持有者恐怕只能收回部分的投資。 穆迪上周甫將俄羅斯評級從Baa3下調至B3，降至垃圾級。 日本調升俄羅斯危險等級 勸告國民勿前往 美歐擬禁俄油全球關注 可能結局曝光 #俄羅斯 #調降 #評級 #穆迪 #違約風險 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》漲破4美元 美汽油價創2008年來新高 10:082022/03/07 財經 俄軍圍攻戰「這武器」用不膩 外媒： 未爆更慘 00:402022/03/07 國際 普丁警告「設禁航區等同參戰」 軍事專家曝戰略關鍵 12:512022/03/07 政治 遭Visa、萬事達卡抵制 俄羅斯銀行可能與中國銀聯合作 11:222022/03/07 財經 《國際經濟》俄烏開戰 美國經濟前途好壞難料(3-2) 08:582022/03/07 財經 名家觀點》西方對俄羅斯制裁 趙俊傑：有更深層目的 10:002022/03/07 兩岸 《國際經濟》俄烏開戰 美國經濟前途好壞難料(3-1) 08:582022/03/07 財經 《國際經濟》布林肯：美國與歐洲盟國考慮禁止俄羅斯原油進口 11:482022/03/07 財經 女籃球星攜毒在俄羅斯被捕 美網友批咎由自取 10:322022/03/07 體育 烏俄種族滅絕訴訟案 國際法院將開庭聽審 10:312022/03/07 國際 不斷更新》俄將暫停基輔等地砲火 開通人道走廊讓民眾逃生 07:372022/03/07 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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