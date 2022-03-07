信評機構穆迪（Moody's）6日（周日）將俄羅斯債信評等調降至「Ca」級，為倒數第二低的評級，表示俄羅斯央行資本控管可能限制該國償付外債能力，進而引發違約風險。

這是穆迪不到一周內第二次調降俄羅斯主權信用評級。穆迪指出，調降俄羅斯評級主要是對於俄羅斯支付債務的意願與能力深感擔憂。該機構認為，眼前違約風險已大增，外國債券持有者恐怕只能收回部分的投資。

穆迪上周甫將俄羅斯評級從Baa3下調至B3，降至垃圾級。