中和安邦社宅如火如荼動工中，預計明年完工，新北市副市長陳純敬前往視察，以VR體驗未來完工後樣品屋實景模擬，肯定工程團隊在營建物價飆漲、缺工、疫情等艱困環境中努力不懈，持續為市民胼手打拚，落實居住正義。

新北市城鄉局表示，新北市社會住宅優先以大眾捷運系統周邊作為選址考量，「中和安邦段青年社會住宅」因應市民需求，留設大片綠地、建置兒童遊戲場、大樹廣場、跳層綠化、林蔭步道等，建築外觀設計活潑多元，一、二樓挑高設計並藉通廊串聯各棟，透過建築物分層錯落的半戶外休憩空間，增加綠化空間節點及居民交流。

全戶結合以人為本無差異化的通用設計、智慧建築及綠建築，創造都市景觀特色；考量社會服務及公共利益，另於低樓層設置公共托育設施、老人日間照護、身心障礙日間照護中心、及青年創客中心等設施，提供多元使用，成為市民在地安居的重要基礎設施。

城鄉局表示，「中和安邦段青年社會住宅」鄰近已完工之環狀線中和站，及建構中之萬大樹林線LG06站，生活機能便利，將提供632戶居住單元，預計於今年中完成樣品屋設置，另於明年底完工，打造全齡安居的生活環境，期待為中和地區營造共榮共享的示範社區。