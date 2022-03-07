民眾黨立委蔡壁如日前提到把台北市長柯文哲送進總統府是最大願望，柯文哲妻子陳佩琪也曾說「他是直接準備，不選才是新聞」。對此，柯文哲今(7日)在網路節目中首度鬆口，「老是在什麼你搭檔別人，搞不好是你被人家搭檔，覺得就take easy、就繼續往前走，何必去預測，現在連預測一個月後都不太容易了，何況要預測兩年後不太容易」。

Yahoo TV全新政論談話性節目《今天誰來沛》由台北市議員鍾沛君主持，首集邀請柯文哲，針對2022年民眾黨選舉以及2024年總統大選等議題發表看法。柯文哲在節目中表示，「我旁邊的人都每一個都自走砲，真可怕，我倒覺得是這樣，平常心，就這樣走，所以我就講說，只有不選才需要聲明，選哪裡需要聲明，就這樣走，行就行、不行就算了，還有天時地利人和，很務實地講，選總統沒有想像那麼簡單」。

柯文哲表示，「因為我還有一次真的煞有其事，把那個小英基金會的執行長找來，我問你們小英基金會怎麼組織，後來聽一聽想說算了，因為第一個要先弄一個基金會，要籌錢，開始弄一個柯P之友會，全台灣要弄分會，我跟你講，那都不要當市長了，每天去搞這些就好了」。

柯文哲指出，做什麼事情都要時間，有時候很多人在跟自己講一大堆，後來就忍不住地問對方一句話「我說民進黨成立兩年半的時候在哪裡?我說你們對我的期望太高了啦」，就是說我們就按部就班這樣做，行就行、不行就算了，可是被很多人講說不行，包含「你要是沒有競爭意識，為什麼要投資你」，於是回應對方「你要幫忙就幫忙、不幫忙就算了」。

鍾沛君接著問，選舉除金主、資金以外，那最重要的是選總統還要有一個搭檔，有沒有想過你的搭檔可能是誰？柯文哲說，人家想的是我去搭檔他，不是他搭檔我，到時候再講嘛，像這種事情就是這樣，到時候民調比一比，自己心裡有數，所以常常是君子守時待命，意思就是說行就行、不行就算了，「老是在什麼你搭檔別人，搞不好是你被人家搭檔，覺得就take easy、就繼續往前走，何必去預測，現在連預測一個月後都不太容易了，何況要預測兩年後不太容易」。

另外，先前曾傳出國民黨金主轉挺柯文哲，柯文哲說，到現在也沒捐過錢，要設基金會募款，等市長卸任再募款，什麼都沒有才能找回真正的自己，如果弄了基金會募款，有天來拜託什麼事很難拒絕，那些要捐錢的等不當市長再來。