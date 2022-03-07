61歲謝男近期連續在三峽、鶯歌區犯下竊盜案，他從防火巷攀爬至民宅，被屋主發現後又緊急從5樓陽台一躍而下，行徑宛如蜘蛛人。（蔡雯如翻攝）

新北市61歲謝姓男子近期連續在三峽、鶯歌區犯下竊盜案，他化身蜘蛛人方式，從防火巷攀爬至頂樓侵入住宅行竊，被人發現後又緊急從陽台一躍消失，民眾發現損失約13萬元的現金和金飾，隨即報警，警方循線調閱監視器，4日成功拘提謝男，移送新北地檢署，檢方訊後聲押禁見獲准。

警方表示，謝男上月28日、本月1日陸續在三峽、鶯歌犯下3起竊案，特別選定傳統公寓住宅，事先查看地形後，皆以攀爬方式入宅行竊，陸續得手約13萬元的金飾、現金，而遭竊民眾也在地方社團通緝，將謝男長相公布，並稱謝男被發現後，竟然從5樓陽台跳走，行徑簡直就像是怪盜基德。

警方接獲報案後，立即成立專案小組查緝，並比對監視器畫面，終於掌握謝男蹤跡，並向報請檢方指揮偵辦、聲請拘票獲准。警方表示，謝男為竊盜慣犯，曾在轄內連續侵入住宅行竊，影響地方治安甚鉅，檢方複訊後聲押禁見獲准。

警方提醒，民眾平時需留意住宅防火巷、頂樓、窗戶等有無異狀，防盜設備是否充足，若有治安安全疑慮，可向轄內派出所申請「住宅防竊諮詢服務」免費居家安全檢測服務，提高住家安全。