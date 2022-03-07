台北市人口流失情況嚴重，外界認為是房價太高造成「脫北效應」，很快就會跌破250萬。台北市長柯文哲7日研判，疫情要到下半年才會完全解封，北市有4萬人2年沒有回國將被除籍，預計3月北市總人口可能就會掉到250萬以下。

柯文哲今接受Yahoo TV節目專訪，面對人口流失問題，他指出，台灣總人口下降是潮流，2021年相對2020年，6都有5都人口是減少，只有桃園還有增加一點，2020年台灣死亡人數超過出生，達到生不如死程度，但有1萬名移民才能夠維持，2021年連移民加1萬都補不上。

他認為，現在開始除非台灣人口政策有巨大改變，不然人口就慢慢掉下去了，其中台北跑得特別凶，有2個原因，一個遇到疫情，算一算北市2年沒回台灣就被除籍的有4萬人，另外，台北模式愈來愈像歐美，白天從外縣市進來北市上班，晚上回郊區睡覺，捷運路網一直完成，現象愈來愈明顯。

柯文哲表示，北市高房價、生活品質也不是那麼好，若住桃園可能可以住獨棟、整層樓，在台北只能住小小房間，生活品質差太多，北市白天活動人口有350萬、晚上是270萬，淨移入80萬人，人口流失反映台灣總人口在下降、愈來愈像歐美國家，他預估3月可能就會低於250萬，除非疫情改善，因為有4萬人沒有回國將被除籍，疫情估計要到下半年才會完全解封。

至於是否靠社福政策、補貼留住人口，柯文哲說，台北市社福相較其他縣市還是比較好，但高房價的確是很大問題，有在做社會住宅，但實際完工可以搬進去才4000多戶，要蓋到5萬戶還要好幾年，趨勢就是這樣子，台北生活機能還是好，特別是醫院，很多老年人不敢住台北以外地區，因為離醫院太遠，年輕人就沒有一定要住在市區。