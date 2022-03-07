周日穆迪（Moody's）將俄羅斯的債信評級再砍至「Ca」級，為該公司的次低評級。穆迪表示，央行資本管制措施可能限制俄國的外債償付能力，恐將導致債務違約。

穆迪表示，調降俄羅斯信評，主要因為對俄國的償債意願和能力深感擔憂。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家對俄國實施一連串嚴厲的制裁，使俄羅斯經濟陷入危機，這些措施包括凍結其央行的海外資產，以及將數家俄羅斯銀行逐出國際支付系統SWIFT（環球銀行金融電信協會）。

穆迪表示，俄國的倒債風險已經升高，外國的債券持有人可能只收回部分投資，「投資人可能的回收率與Ca級相符，根據Ca級，回收率估介於面值的35%～65%」。

在3月初時，穆迪與其同業惠譽和標普全球（S&P Global）都還給了俄國「Baa3/BBB」的投資級信評，但隨著俄烏局勢持續升高，以及俄國面臨的國際制裁越來越嚴厲，最近這三家國際評級權威都已經將俄國信評一口氣調降好幾個級別並打入垃圾等級。

標普上周將俄羅斯的信評再砍至更差的垃圾級別「CCC-」，惠譽目前則給予俄國「B」級信評與負面展望，意味著可能進一步調降評級。

穆迪唯一低於「Ca」的評級只剩下「C」，這相當於惠譽和標普的「選擇性違約」（Selective Default）或「限制性違約」（Restricted Default）級別。