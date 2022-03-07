花蓮特產「小黑蚊」隨氣溫回暖陸續現蹤，吉安鄉公所今針對小黑蚊密度較高之處，如水溝等，進行環境清消，降低蚊蟲孳生。（羅亦晽攝）

花蓮特產「小黑蚊」隨氣溫回暖陸續現蹤，吉安鄉公所今針對小黑蚊密度較高之處，如水溝等，進行環境清消，降低蚊蟲孳生。（羅亦晽攝）

大地回春，氣溫逐漸上升，花蓮特產「小黑蚊」陸續現蹤，其中又以人口較為密集的花蓮市與吉安鄉最為廣泛，環保局指出，小黑蚊成蟲需吸收人血方能產卵，1次最多可產80顆，人多之處必有它的蹤影，且水溝、牆角等陰暗潮濕處可謂其溫床，雖然鄉鎮公所會進行清消，不過花蓮綠地多，防不勝防，只能提醒家戶定期整理家中周圍環境，穿著輕薄長袖，減少遭小黑蚊叮咬的機會。

小黑蚊名為「台灣鋏蠓」，是種吸血昆蟲，並非蚊子，不會發出「嗡嗡嗡」的聲響，且形狀小，不易被發現，等到皮膚紅腫、發癢難耐，才驚覺已被叮咬。由於花蓮小黑蚊肆虐，繁殖力強，近年已成遊客口中花蓮特「慘」，甚至戲稱「沒被叮過，別說去過花蓮」。

「只要有人的地方，就會有小黑蚊」，環保局環境稽查科長林蔡毓指出，小黑蚊若要產卵，就須吸到人血，吸一次血可產40至80顆的卵，不過只要一陣大風吹過或下過一場大雨，即能降低小黑蚊的密度。

林蔡毓接著說，小黑蚊的幼蟲主要以藍綠藻為食，喜好待在有青苔的地方，如水溝蓋、牆角、農田、菜園等陰暗潮濕處，儘管公部門每年都會進行環境清消作業，仍然無法有效根絕，且環境清消多屬噴灑化學藥劑，噴太多恐對環境造成負擔，又易使蚊蟲產生抗藥性，因此往年都會先針對蚊蟲害密度較高之處進行清消作業。

由於花蓮市與吉安鄉人口較多，2公所今也展開清溝作業，並將同步執行周邊環境噴藥消毒作業，噴殺成蟲，並讓青苔、藍綠藻枯萎，減少生長機會，藉以阻斷蚊蟲孳生。

儘管小黑蚊防不勝防，民眾除定期整理家中周邊環境，林蔡毓也建議平常可穿著輕薄長袖，他說，研究指出，近4成民眾對小黑蚊無感，儘管被咬，也不會覺得癢，因此較不會去防範，不過只要成蟲吸到血就會產卵，因此民眾到戶外還是多穿著長袖，減少被小黑蚊叮咬、降低其生存機會。