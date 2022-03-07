台船(2208)為財政部關務署建造四艘100噸級巡緝艇，首艘今天在高雄廠舉行命名暨下水典禮，該艇完工後將配置「基隆關」，由駐地命名為「海隆艇」。該案由台船針對原初步合約設計進行精進設計與建造業務，於109年5月25日簽約，今後接續各艇每間隔3個月交一艘船，全案履約期限為112年4月25日。

台船董事長鄭文隆表示，台船是台灣唯一的商船造船廠，長久以來的業務是建造大型商船，尤其是貨櫃船，從1800TEU、2800TEU、4500TEU、6000TEU、8000TEU、到14000TEU都生產過。金融海嘯後，國際造船業大幅萎縮，為求生存，台船配合國家政策進行多角化改造，目前是以商船、國艦國造、離岸風電等三大方向進行規畫及轉型。

鄭文隆指出，近年來台船參與很多政府機關推出的計畫，包括海軍的國造潛艦、新型兩棲船塢運輸艦、新型救難艦、海巡署推出的4000噸級、1000噸級、100噸級巡防艦艇，科技部的海研一號、二號、三號海洋研究船，教育部的海洋實習船等，這些都是屬於國艦國造這個領域。在離岸風電方面，台船參與部分水下鋼構基礎的生產，未來，在海工浮吊船環海翡翠輪Green Jade建造完成後，將從中能風場開始投入離岸風場的海上施工。

台船第三區塊是傳統的商船業務，去年航運大翻身後，各國航運公司釋出很多的造船訂單，目前日韓等造船大國的船廠大幅接單，唯獨台灣因為台幣大幅升值，而日幣、韓幣大幅貶值，相乘效應在國際競爭下，國內爭取不到訂單。由於商船造船是國際競爭市場，鄭文隆認為，我國應該盤點國內的自有資源，做一些特別的努力，來爭取造船業這方面的國際競爭力。