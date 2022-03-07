女星謝忻近年積極尋求事業突破，在綜藝、直播、主持和業配領域都有亮眼表現，但昨（6日）傳出多張上空性感照外流，負責統籌新書的好友阿樂強調全程都有做好保護措施，拍攝當下都有貼胸貼，並非有走光露點一事。但足以讓謝忻心情低落，今7日發文吐露心情，並透露已經於上週二（1日）報案。

謝忻昨（6日）流出大尺度照後經一天的沉澱，今日在臉書發出聲明「從上個月底就開始有熱心的朋友傳訊息給我，告訴我有些不該外流的照片在特定的LINE群組上瘋傳。」謝忻吐出想要拍寫真的想法「從來沒有停止過讓自己變得更好的想法，總想著要有新的作品，想讓朋友們看到不一樣的我。過完年後，有了籌備新作品的計畫，新的團隊激盪了很多方向，雖然以文字為主，但由於作品中圖像會佔有一定比重，也因此投注了非常多的時間和心力在拍照。」

同時透露拍攝的過程中，「有些可能尺度大了些，有些可能根本拍得不好看，但本來就都是試造型、試感覺、試情境的毛片，也因為作品定位的關係，從來都沒有要外流出去的打算，沒想到就是發生這樣不幸的事情。」謝忻怒喊「我不知道盜取這些照片並散佈出去的人居心何在，覺得好玩嗎？覺得這樣很厲害嗎？又或是企圖讓我難堪或無地自容？我不知道你是誰，但無庸置疑地，你辦到了。」

但自從知道外流後謝忻就用力把眼淚擦乾，上禮拜二毅然走進了松山派出所報案。謝忻表示「我不太懂法律，但我選擇了不姑息，讓法律來回應這樣的惡行。這一個多禮拜以來，我在恐懼、焦慮、沮喪中度過，我知道記者朋友們終究不會放過這則新聞，不怪他們，這是他們的工作，這也是身為公眾人物的代價，我只能說媒體放的都是未經合法授權的圖像。」

最後謝忻仍正向往前看「在經歷過這麼多風雨之後，我說服自己這件事情終究不過是個小插曲，面對可能襲來的指責、訕笑、冷嘲熱諷，也不斷提醒自己要勇敢，要堅強。我在人生的這條路上曾經重重地摔了一跤，我選擇誠懇認錯、坦然面對，並用盡一切努力讓自己再站起來。但這次錯不在我，我只能咬牙承受。也或許把眼淚擦乾的樣子才是我的樣子。我一直告訴自己，再怎麼難過也要挺直腰桿，問心無愧地向前走。」