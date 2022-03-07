2022年晨星暨Smart智富台灣基金獎三月公布得獎名單，統一投信旗下基金再傳捷報！統一強漢基金榮獲「大中華股票基金獎」，統一FANG+ETF榮獲「海外原型類指數股票型基金獎」。統一投信股票團隊持續獲得專業機構認證，歷年來已累積90座大獎。

Smart智富台灣基金獎是從3500檔基金裡，精選在嚴峻挑戰仍能大放異彩的優質基金，主動式基金獎項只頒發23座，得獎基金在報酬表現的平均勝率、贏過同類基金的能力、掌握市場時機與風險控管的能力，都必須優於同業。指數股票型基金獎（ETF）也是從嚴擇優，寧缺勿濫，只頒發6座獎項，競爭激烈。因此，經過量化及質化評選勝出的得獎基金，可供投資人作為長期定期定額標的。

統一強漢基金成立14年來，早已橫掃海內外四大基金獎，目前累計共11座獎座，是得獎最多的大中華股票型基金。統一強漢基金也是全投信所有海外基金裡，定期定額扣款金額第一名的基金，單月扣款金額超過過1億元，是深受散戶喜愛的人氣王。（資料來源：投信投顧公會、2022年1月底）

統一FANG+ETF表現也很出色，上市僅3年就連續兩年獲獎，先是在BENCHMARK《指標》2020台灣年度基金大獎獲得「產業股票-科技-最佳表現ETF大獎-同級最佳」，得到這個獎項的基金須在評選年度的報酬總回報與追蹤誤差兩方面，都有最佳表現。

而這次拿下的Smart智富台灣基金獎-海外原型類指數股票型基金獎，評審團綜合考量包括資產規模、受益人數成長、追蹤差距、費用率等各項量化數據，以及產品對投資人的貢獻度及造市積極度等質化表現，選出最值得推薦給投資人的ETF。統一FANG+ETF得獎主要原因及特色包含：2021年零股成交熱絡，成交值為海外ETF第一；資產規模成長超過6倍、受益人成長近5倍；是台灣投資人參與海外龍頭企業的方便管道。