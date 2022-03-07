百貨公司持續創造多元的購物樂趣，尤其體驗經濟正夯，高雄大遠百為了讓家長們協助孩子探索各職業內容，藉由實際活動參與，能夠讓小朋友在「多元領域」及「實作體驗」中激發學習動機、發掘自我潛能進而探索未來的興趣，特別在「20+1感謝慶」檔期攜手美國專業彩妝品牌NARS共同舉辦「小小彩妝師體驗營」，搶先體驗NARS新品裸光肌萃粉底精華，從彩妝基礎知識、彩妝體驗、商品陳列及結帳等關卡完整深入了解彩妝師的工作，最後化身春之精靈登上時尚舞台走秀，吸引許多民眾駐足欣賞一場別開生面的彩妝秀，家長們則利用手機補捉小小彩妝師們的一舉一動，留下美好的回憶。

高雄大遠百店長黃友誠經理表示，小朋友透過職業體驗營，親身實作工作內容、認識多元職業，期望在陪伴孩子成長的重要角色—家長在體驗結束之後，帶領小朋友連結所學和整理對職業的體悟，也為小朋友建立起足以支撐夢想前進的外在環境；同時，時序進入三月，各大彩妝品牌已紛紛推出全新唇彩、眼彩、頰彩的春妝，充滿繽紛、柔和、清新的色彩，希望在疫情時代帶給大家口罩底下依舊擁有亮眼好氣色與好心情；參與的家長周小姐表示，琳瑯滿目的小小職業體驗活動，熱門職缺比演唱會門票還要難搶，讓孩子多方體驗一直都是她在教育過程所堅持的，除了讓孩子對各行各業有一些認識外，主要也是藉由活動中學習與人應對、禮貌及尊重，自己也能增長知識，也豐富了孩子的童年生活。

遠東百貨深耕高雄在地二十一年，秉持服務在地的營運宗旨，高雄大遠百自即日起至三月十七日止，祭出「20+1感謝慶」凡於服飾/家用部門/小家電當日累計滿4,000元送400元；百貨服飾單筆滿6,000元加送100元餐飲券；大家電單筆滿10,000元送1,000元；持7大銀行全館單筆分期刷滿6,000元送200元、滿10,000元送350元，持政府振興紙本五倍券單筆消費滿2,000元送200元，買越多送越多；舉例來說，持紙本五倍券購買男女裝單筆滿12,000元狂送2,600元，回饋高達21.6％，祭出史上最大的誠意，回饋超越週年慶，真心回饋南台灣的民眾。

高雄大遠百館內品牌同步推出精選商品強力推薦，化妝品祭出獨家限定萬件特惠組，LANCOME推出明星商品-超未來肌因賦活組原價4,978元，限量特價3,100元；SKII 3/9上市光蘊環采組原價5,940元，卡友價只要4,230元即可帶回；NARS 新品上市裸光肌萃粉底精華小光瓶，首創0暗沉【光萃養膚】底妝精華0.1秒超服貼，70％奢潤植萃精華添加獨家LRC聚光保濕複合物，打造雙重保濕水光圈再加上16H超持妝小白餅完美不暗沉，2022春季彩妝必買單品；同時，ESTEE LAUDER、DIOR、GUERLAIN、NARS、ORIGINS、Kanebo、KOSE、shu uemura等品牌均推出獨家特惠組合，添購最新的美妝商品就趁這一波。