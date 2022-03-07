大陸副總理韓正早上在北京接見港區全國人大代表團。綜合港媒報導，韓正表示，港府抗疫的主體責任，並非特首一人，而是整個管治團隊的主體責任。韓正還稱，5月8日的特首選舉相當重要，要積極參與投票；而7月1日的香港回歸25周年，也要熱烈慶祝。

韓正與國務院港澳辦主任今早在人民大會堂香港廳接見港區人大代表。香港電台引述消息報導，韓正表示中央政府和大陸國家主席習近平直接關心香港疫情。

韓正稱，特區政府負起抗疫的主體責任，不單是行政長官一人，而是整個管治團隊的主體責任。各個部門、全體公務員和社會各界要全力以赴、同心協力、團結一致。

港區人大代表陳勇引述韓正說法稱，香港疫情令人中央揪心，中央全力支持香港抗擊疫情，對特區要求有求必應，「要多少給多少，馬上過去」。韓正關注長者、幼童情況，指香港採取有力、果斷措施，減低病亡率，各部門要全力以赴，全體公務員要以老百姓生命健康為重。

至於此前有傳出香港私人醫院拒收新冠患者，陳勇透露，韓正主動提及相關問題，除感謝醫務人員的努力，並希望有關消息是假新聞，強調醫護治病救人是天職。

據了解，韓正還提到，要深刻認識《香港國安法》及完善選舉制度的重要意義，確保國家和香港的利益。選委會和立法會選舉過程是依法安全有序，香港行政立法機關形成良性的工作互動、為市民關心的事情群策群力，立法會出現齊心協力的局面，香港民主有新氣象。

韓正說，《香港國安法》改變香港國安不設防的情況，重塑良政善治格局，確保香港穩定和全面管治權行穩致遠，證明一國兩制行得通、得人心、辦得到。

韓正也當場向港區人大代表提出三點希望，包括全力支持政府抗疫；全力做好特首選舉，亦要做好建設，解決香港廣大市民的住房問題，香港要有頂層設計、長遠謀畫，讓香港看到希望，得到實惠；第三是融入國家發展大局，戰勝疫情，會迎來更好的發展。