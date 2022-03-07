蔡英文總統任內發生4度大停電，台北市長柯文哲7日爆料，中研院前院長李遠哲曾與蔡總統談論2050淨零碳排放，結果蔡總統回說「我總統幹到2024」，讓李當場氣到快發瘋，他還提到2024蔡總統一下台，會留下一大堆爛攤給我們，民進黨說再生能源要從6％變20％，根本做不到，民進黨這一關先騙過去下一關再騙，跟基隆輕軌一樣，輕軌先騙一次拿到選票，再拿基隆捷運騙一次，下一次會變什麼東西不曉得，每一次都用騙的。

柯文哲今接受Yahoo TV節目專訪，對於台灣缺電問題，他指出，電不是市長可以管，市府推動東區門戶計畫的每個建物都很大，台北生技大樓BOT案卻被限電，若被限電就不用做了，一家台積電吃掉台灣所有電的5％，全蓋好還會上升10至15％，表面上台積電是護國神山，但凡事都有代價，吃電吃那麼凶，如果很好設置，美國就建設了，一定是有困難的地方。

柯文哲強調，民進黨要關掉核電，他也同意，但必須講清楚後面怎麼做，核四當時也說算了不要蓋了，因為也蓋不下去，興建期限太久了，根本就出問題，實事求是就好，他是台北市長說缺電，就是指東區門戶計畫大建物被限電，怎麼沒有缺電。

他說，蔡總統太不負責任，民進黨每一個人都太短視，能源計畫只寫到2025年，以後怎麼辦，包括2050淨零碳排放，其他國家早就準備很多，台積電把綠電都買掉了自保，問題是中小企業要靠國家才有辦法，碳關稅不知何時要開徵，一但開徵中小企業就死定了。

柯文哲透露，有次拜訪李遠哲講到找小英談2050淨零碳排放，台灣要準備不能都沒有用，結果小英冷冷回應「我總統幹到2024」，李遠哲當場氣到快發瘋。

他認為，恐怕2024蔡總統一下台，會留下一大堆爛攤給我們，把核電廠全關掉，再生能源要從6％變20％明明不可能，怎麼做得到，實在是擺爛，民進黨這一關先騙過去下一關再騙，跟基隆輕軌一樣，輕軌先騙一次拿到選票，再拿基隆捷運騙一次，下一次會變什麼東西不曉得，每一次都用騙的。

柯文哲說，小英政府現在什麼都不做，誰當下一任總統都很慘，很多要緊急處理，第一步是核三要先延役，不能再退出，否則電力會不夠，標準做法是核一、二、三暫時不要退，核四就不要蓋，關於再生能源要怎麼用，大家想一下討論好再上來，現在是完全沒有討論空間，2024誰當總統都要面臨很慘的局面，民進黨自己當也是一樣，因為根本都沒有準備。