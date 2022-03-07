高雄市興達電廠退休課長蔡姓老翁4日晚間到東區一家日式高檔餐廳，與台電退休友人餐敘，家人卻在當晚深夜11時許接獲他哭訴迷路電話，隨即失聯，家人心急在5日凌晨向中西區警方報案，警竟在離市區40公里外的山區尋獲蔡翁機車，卻不見人影，研判非尋短，警消持續搜山2天尚未尋獲，家屬轉向警方調老翁通話記錄查明去向，卻四處碰壁。

台南市發生一件離奇失蹤案，83歲蔡姓老翁家住南區，曾是台電興達電廠會計組課長（現職稱改為經理），已退休多年，4日晚間到東區崇善路一家日式料理餐廳與台電退休友人餐敘，用餐後騎著電動機車離開。

蔡家人一直沒等到蔡翁回家，直到深夜11時許才接到蔡翁電話，他聲稱在山區迷路，隨即疑因手機沒電失聯，家屬擔心意外，5日凌晨趕忙報案。

中西區警方受理報案，依據車辨系統，在左鎮山區發現老翁騎乘的電動機車，訝異他竟然能騎車從市區一路到40公里外的山區，通報新化警消單位，隨即展開搜山尋人。

尋人2天仍未獲結果，家屬焦急再向警方要求調閱蔡翁通聯記錄，欲從他最後數通與朋友的電話聯絡內容，判斷去向，但警方以非重大刑案未符合個資規定拒絕，家人向電信公司、地檢署申請都四處碰壁，只能將希望寄託在尋人進度。

警方確認老翁在市區的最後身影出現在東區崇善路餐廳，與一批台電相關員工用餐，研判應非尋短，已聯絡台電人員協助查詢用餐友人，目前仍以山區救援為主。