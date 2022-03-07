竹北高鐵特區世興籃球場照明電桿的電纜線遭竊， 竹北市民代表蔡蕥鍹（左）會勘希望公所儘速修復，設監視器防竊，並蓋風雨球場，讓民眾雨天也能運動。（羅浚濱攝）

職籃攻城獅隊以新竹縣體育館為主場，帶動新竹縣籃球運動風氣，在高鐵特區的世興籃球場，照明用的9支電桿電纜線和電箱主纜線接連發生被竊，導致民眾1個月來無法在夜間運動，竹北市民代表蔡蕥鍹7日會勘，希望市公所儘速修復，設監視器防竊，並蓋風雨球場，讓民眾雨天也能運動。

會勘的溫姓民眾說，世興籃球場有二面籃球和一面排球場，他假日晚都會來運動，過年後2月7日來打球時發現，球場9支照明燈不會亮，電桿電線蓋被破壞掉落，電纜線遭竊剪斷。

市民代表蔡蕥鍹會勘時球場入口的路燈電纜線也被竊，他說世興籃球場發生電纜線被竊後沒有夜間照明，讓習慣夜間運動的民眾無法打籃球和排球，也影響在步道健走及跑步民眾的安全，詢問公所得知最快3月中回復原狀，若有其他問題復原時間要更久！

蔡蕥鍹指目前新竹縣有東興國中、東興國小等7校設有「風雨球場」，提供學生雨天仍有合適的運動空間，希望世興籃球場能蓋成風雨球場，讓民眾運動不受天候影響，球場周邊裝設監視器，避免電纜線又被宵小剪斷竊走。

「不是被偷一次，是被偷二次！」竹北市長何淦銘說，世興球場場內照明電纜線發生竊案後，市公所馬上請廠商評估損壞情形，花了1萬多元在2月18日修復，未料，21日球場外沿光明六路的電箱主纜線又遭竊。

電箱主纜線被宵小剪斷，讓世興球場照明和近高鐵的路燈都無法供電，公所請廠商評估修復約要5萬元，廠商並建議採用「發泡劑」等材料，讓宵小不易破壞電纜線，若本週天候良好應能修復供電。

市公所並指出，世興籃球場是竹北市使用率排前2名的球場，縣府2020年初移交給公所管理，當年8月20日會勘時曾建議蓋風雨球場，縣府考量場地日後可能會有其他用途而未做。

市公所目前辦理的風雨球場有2處，新庄里集會所旁為理銘建設捐贈，現正申請建照中，公29博愛籃球場風雨球場，2020年獲客委會核定補助2400萬元，但流標多次，3月9日將再度開標。