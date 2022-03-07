結合AR擴增實境與散步心情紀錄的手機遊戲「Pikmin Bloom」(皮克敏)，將於2022年3月13日（星期日）10:00~16:00在台北捷運大安森林公園站舉辦全球第一場「Pikmin Bloom實體社群日」，本次社群日與臺北大眾捷運股份有限公司合作，並邀請樂天女孩至現場與玩家互動。完成當日任務，就有機會獲得獨家皮克敏社群日T恤！

由AR技術領導者暨遊戲開發商Niantic與Nintendo合作開發，於去年發表手機遊戲「Pikmin Bloom」(皮克敏)，目的是希望玩家透過與皮克敏一同散步、灑花的過程，細細品味身邊環境、發現生活中的驚喜。每天睡前更可以查看皮克敏為你紀錄的行走步數及散步軌跡。也能將自己的生活點滴紀錄下來、並挑選最適合今天心情的照片作為日記封面。

3月13日活動當天將邀請樂天女孩中的Yuri陳怡叡、Eli倪暄、Chuyi曲羿與玩家們一同在大安森林公園站散步與灑花、攻打蘑菇。在同一天也是 「Pikmin Bloom」3月的線上社群日，玩家可在大安森林公園站週邊完成線上社群日的任務，取得遊戲額外獎勵。

全球第一場實體社群日的任務：

・ 打開Pikmin Bloom 遊戲，與皮克敏漫步在大安森林公園及捷運站周邊達3,000步，有機會獲得皮克敏社群日T恤(數量有限，送完為止)

・ 可與捷運站內花牆、皮克敏背板及樂天女孩合影

・ 分享你的照片在社群媒體並 #PikminBloom#10KWalkWithPikmin #PikmininTaipei

皮克敏社群日T恤專為「Pikmin Bloom實體社群日」設計，讓玩家們留下別具意義的紀念。

下載台北捷運Go App、與皮克敏一起散步去吧！

「Pikmin Bloom」已在App Store和Google Play上架，是一款免費遊戲。每個月更會舉行線上社群日活動，邀請您和其他玩家一起漫步、種花、完成任務，結識更多志同道合的玩家一起開心同樂。

更多Pikmin Bloom的消息與活動訊息，請參閱詳細的 Pikmin Bloom部落格。