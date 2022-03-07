美國前國務卿蓬佩奧訪台，未與民眾黨碰面，外界認為台北市長柯文哲恐錯失2024總統參選機會，柯文哲7日表示，出價出不過民進黨，美國也不會給你好臉色，若有機會選得上，美國自然就會來找你談。

柯文哲今接受Yahoo TV節目專訪指出，之前有些人都有來談過，本來想說任內最後1年要不要去美國訪問，後來人家說也不用，因為出價出不過民進黨，去美國也不會給你好臉色。

他表示，若有機會選得上總統，美國自然就會來找你談，商場上出價出不過民進黨，對美國來說暫時不需用來處理我們。