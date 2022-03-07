新北市議員擬參選人張銘祐今（7）日向支持者致歉，宣布退出黨內初選。（張銘祐提供）

民進黨3月3日召開中執會，確定直轄市議員各區提名席次，新北市第九選區初選確定設立性別保障，唯一女性參選人黃琳獲得保送，同一區擬參選人張銘祐今（7）日向支持者致歉，宣布退出黨內初選。

張銘祐表示，作為民進黨人，必須尊重黨中央最後的決定；但是他並不認為，用制度去保送一個背景爭議的候選人，尊重民進黨的支持者。2019年張銘祐受民進黨徵召到新北市新店、大文山區參選立委，張銘祐透露，因為是艱困選區，當時就設定若落敗，也會留下來深耕，希望替民進黨贏回原有的第二席議員。

張銘祐說，他知道路是人走出來的，每多一份耕耘，就多一份翻轉艱困局勢的機會，所以也從未有人告訴他，「銘祐，不用忙了」，因為大家都知道，唯有耕耘才有機會。

近期有人質疑張銘祐參選的正當性，張銘祐澄清，他非常感謝陳永福議員，在自己參選立委期間的協助，所以對於這次議員初選，他主張現任優先，新人初選，希望能與陳永福議員分進合擊，拓展民進黨的席次。

張銘祐表示，正因為當時沒有約定不能選議員，反而是有明確目標，就是在這個民進黨的艱困選區，拓展新店的第二席民進黨議員，經過初選，民進黨一定可以產生最強的兩席提名，在大選力拚泛藍的候選人。

按民進黨中執會決議，新店選區將採「一男一女」的提名方式。張銘祐指出，如果此時他硬是堅持參選，必然不是與女性參選人黃琳競爭「新人」席次，而是只能與陳永福議員競爭剩下的「一男」席次。

張銘祐表示，如果制度要保送黃琳，並要他去對抗大力給予自己支持的陳永福議員，那無論自己勝算多少，早已經不符最基本的道義。對黃琳擬參選人的新黨背景進行檢視，不是為了抹紅、抹黑，而是希望民進黨能回歸價值，讓民眾有機會檢視，至少能有初選競爭的機會，讓新店產生最強的第二席提名。

此外，自參選以來，獲得前部長林佳龍大力推薦，在宣布退選後，他也向林佳龍部長表達謝意，感謝林佳龍的鼓勵與信任，以及正國會黨公職與台灣正青的支持。