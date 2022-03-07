在歐美西方強國陸續祭出對俄制裁令之後，日本雖然也有跟進，但日俄雙方原物料交流密切，日企擔心制裁力度再加深的話，對彼此經濟都是一種傷害。

其實，許多日本公司並不願與俄國交惡，但基於社會觀感，也不得不扛出這面制裁大旗。根據統計，2021年俄羅斯是日本第2大動力煤供應國家，另外，在原油和液化天然氣方面，俄國則排名第5。

三井物產以及三菱商事持有位於庫頁島薩哈林2號(Sakhalin 2)油氣開發不少股份，但英國殼牌已表示要退出。至於伊藤忠商事與丸紅，則參予投資美國埃克森美孚石油已撤出的薩哈林1號項目。

三井與三菱表示，將會與日本政府以及投資夥伴商討後續。不過，伊藤忠以及丸紅則拒絕透露有關決策。

Morrow Sodali顧問公司認為，日本企業通常不會像西方同業一樣，現在需要面對來自大量股東、客戶、主管機構、甚至自己員工嚴格的檢視。也就是說，日企沒有那麼國際化，故不需要馬上就須面對來自全球的責問。

日前，日相岸田文雄已公布國際油價大漲的壓力減緩計畫，但能源重度依賴俄羅斯的日本，短時間內也改變不了這個事實。2020年，日本從俄羅斯進口原油約在110億美元。

在日俄有大量交流的汽車產業方面，豐田與日產已停止出口俄羅斯車輛，所持理由是因為物流發生問題。同時，豐田也暫停在俄國斯的生產作業。另外，像日產、馬自達以及三菱汽車，基本上在俄國車廠若庫存零組件一旦用罄，生產線也將停擺。

有213億美元資產規模，以及持有3.42億美元日本股票的丹麥第2大退休基金Akademiker Pension不諱言地說，自己選定的企業投資標的，就是不要跟政府作對。

像這次日本政府制裁俄國，優良的日企不僅要站在政府這一邊，同時還要做得比政府更多。這些公司短期或許會蒙受損失，但長期來看，傷害程度應有限。