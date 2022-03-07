俄烏戰爭仍在繼續延燒不斷，美媒方面報導，烏克蘭方面已制定了如果總統澤倫斯基（Vladimir Zelensky）身亡的緊急預案。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也表示，烏克蘭有計劃保持政府的連續性。

根據大陸看看新聞報導，布林肯3月6日在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時說，烏克蘭已經制定了澤倫斯基身亡的緊急預案。他指出「烏克蘭人已經有了計畫，以確保政府的連續性。在這裡就不談論細節了，就說這麼多。」

而據《紐約時報》報導，美國和盟國正在討論澤倫斯基被捕或被殺後的繼任人選。依照烏克蘭憲法規定，如果總統在任期間發生任何意外，將由議會議長繼任。

而斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）是烏克蘭議會現任議長，自2月24日俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動以來，他被拍到與澤倫斯基一起參加了與歐洲領導人的重要線上會議。