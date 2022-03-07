TPK-KY宸鴻（3673）公布2022年2月份自結合併營收為68.2億元，較前一月份減少11.7％，較去年同期減少21.6％。

對於第一季展望，宸鴻展望趨於保守，參考過去歷史數字，預期營收季減5～10％，但是國際情況不明，供應鏈、終端需求會不會有變化，還有待觀察。

今年宸鴻成長動力著重在新產品和新應用，例如車載從車載觸控面板延伸到座艙顯示系統發展，另外包括3D列印、超大尺寸產品等希望今年倍數成長。既有產品方面，仍追求居於主要供應商角色，並且增加供應內容。