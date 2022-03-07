一名人妻在臉書分享，她婚後長達17年都沒在初二回娘家，因為婆婆要她替回娘家的大姑打理三餐，直到第18年時老公挺身而出與婆家撕破臉，表明過年時再也不回婆家，她才終於逃離苦海，大快人心的結局掀起網友熱議。

這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，透露已結婚22年，但她婚後17年間，從未在初二回娘家，婆婆以「大姑初二會回娘家」為理由，把她留在婆家當煮飯婆；而第17年，她留在家中煮飯伺候大姑一家，豈料大姑卻在準備吃飯之際，指著行李箱要她先洗衣服，交代深淺色需分開洗、內褲要手洗，若不盡快處理，等會就沒衣服穿。

人妻說，後來她獨自在所有人吃飯時，在陽台吹冷風哭著替大姑全家洗衣服，老公見狀感到心疼，氣炸決定正面反擊，老公霸氣地跑去告訴在嬉鬧的公婆與大姑一家，明年起不會再讓她在婆家過年，語畢就拉著她與小孩，簡單收拾行李後驅車前往南部娘家。

人妻分享，回到娘家後，老公哭著向她媽媽說，「媽，對不起我讓你女兒受委屈了」，她也在旁哭成淚人兒。過後每年過年，她僅有除夕夜會在婆家吃飯，其餘時間都和老公一起回娘家，日子自在很多；她也在文末鼓勵所有人應該勇敢地說出內心的想法，希望大家都能爭取自己的幸福。

文章曝光後羨煞大批網友，不少網友留言回應，「老公真棒」、「妳老公很棒，至少他後面是神隊友，雖然慢了點，不像有的老公豬了一輩子」、「妳有神隊友」；但也有網友佩服原PO忍了17年，應該第一年就講開。