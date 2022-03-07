本月6日中午將近11時左右，1輛紅牌大型重機也在西濱彰化段違規超速，時速達到106公里。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警察局交通隊統計，西濱彰化段北向區間測速系統執法6天來，已取締55件超速違規。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

台61線西濱快速道路彰化段區間測速系統，本月1日起恢復執法，截至6日為止，6天已取締55件違規，其中違規自小客車換算時速高達132公里；一輛紅牌重型機車時速也達到106公里，將比照國道高速公路標準裁罰，可處3000元以上6000元以下罰鍰。

西濱台61線彰化段，北向177KM至168.1KM（洋厝至伸港交流道）之間、長達9公里路段，上月25日恢復區間測速系統營運，並於3月1日起重新執法、取締超速違規車輛。

彰化縣警察局交通隊統計，從本月1日至6日，6天共取締55件違規超速，包括大型重機1件、小貨車3件、自小客車51件；其中，5日有14件、6日12件，光是周末2天就有26件，違規件數比例將近5成。

交通隊表示，西濱彰化段洋厝至伸港交流道的行車速限為90公里，執法首日當天就拍到1輛白色自小客車，通過區間測速系統路段的時間為243.171秒，換算時速達132公里。

另外，本月6日1輛大型紅牌重機，通過時間為302.9秒，換算時速亦高達106公里，均依法開罰。

交通隊長林世明強調，取締裁罰並非目的，呼籲用路人注意速限，遵照速限行駛，切勿心存僥倖，行車安全才是王道。