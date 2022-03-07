恐慌性賣壓出籠，台股指數重挫557點作收！俄羅斯與烏克蘭戰事衝擊持續擴大，金屬原物料價格飆漲，市場恐慌情緒升高，台股今天上演大逃殺，今天台股指數以17581.57點開出後一路殺低，成為外資提款機的台積電(2330)股價持續下探575元，半導體個股應聲倒地，股王矽力-KY(6415)股價重挫收低，世芯-KY(3661)跌停作收，信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)、力旺(3529)聯袂收低。

上週人氣聚集的航運股也遭逢賣壓，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、長榮航(2618)等聯袂收低，在台股一片綠油油中，鋼鐵人再冒出頭，在中鋼(2002)領軍下，新鋼(2032)及志聯(2024)漲停作收，第一銅(2009)、聚亨(2022)、中鴻(2014)等逆勢收高，在俄烏戰事利空衝擊下，台股指數開低收低，失守17200點，終場加權股價指數為17178.69點，大跌557.83點，成交量約4567.83億元；OTC指數為208.56點，大跌8.53點，成交量692.11億元。

今天上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲1.03%，其次是油電氣類股類股及電纜類股，分別下跌0.07%及0.09%，表現較差者為航運類股、電子零組件類股及觀光類股，其中航運類股下跌5.07%，電子零組件類股下跌4.96%，觀光類股下跌4.12%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股，下跌0.14%，表現最差為半導體類股、下跌5%。

就技術面來看，受到俄羅斯及烏克蘭戰事對全球經濟衝擊持續惡化，今天台股跟隨亞股重挫，終場大跌557.83點，以17178.69點作收，失守17200點；今天台股重挫收低，失守半年線，目前國際股市尚未回穩，台股仍有下探壓力，短線恐將面臨17000點保衛戰。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，俄軍占領烏克蘭核電廠，恐慌情緒再升高，加上市場對於俄國原油供給中斷風險的擔憂也續增，帶動布蘭特原油價格飆至每桶近140美元，創2008年以來新高，增加停滯性通膨疑慮，導致週一大盤賣壓出籠，由於短線避險情緒升溫，將加大行情波動，不過，有鑒於台股本益比不高、具高殖利率題材優勢，若遇市場急跌可站在買方，並以買黑不買紅方式因應，類股仍看好半導體等電子成長題材，或可留意具殖利率題材之利基型傳產族群。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，時序進入三月後市場關注焦點包括：一、烏俄對峙情況是否能緩解：目前評估俄羅斯入侵烏克蘭評估對台股影響為短期，依過往經驗，戰爭發生時間點之前台股若趨弱勢，則開戰後台股止跌回升機率高；二、Fed已明確表示將升息、縮表，尤其縮表的時程與幅度對後續全球股市影響較大；三、美台企業財報與第一季營運展望：將影響3月台股反彈幅度有多大。整體來說，基本面上，第一季仍處於回補庫存週期中，台股供應鏈可望持續受惠，再者，台積電法說預期將釋出正面的營運展望，預期其他指標性企業亦可望釋出正面的營運展望，台股急跌後投資價值浮現，可逢低承接。

魏永祥指出，在美台企業獲利仍處上修循環之下，台股中期走勢可望維持多頭格局，但就短線而言，國際變數仍多，預期台股震盪幅度恐加大，除非台幣升值明顯，利買氣的推升，進一步拉抬台股上攻力道，在震盪格局下，可留意高股息與落後補漲個股的機會。選股方面，半導體、電子零組件、網通、光電等族群持續看好，另外，利基型傳產股、貨櫃、航空股、解封受惠股等亦有表現空間。