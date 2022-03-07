B2B跨境電商平台阿里巴巴國際站旗下年度貿易盛會新貿節在3月正式啟動，阿里巴巴7日宣布，2022年新貿節在全球吸引近5萬的商家參與，其中台灣商家參與數量成長22％，台灣的汽配、機械、五金、運動、美妝等產品也在活動中引起全球商家的關注。

阿里巴巴國際站7日表示，2022年新貿節已於美國時間3月1日正式起跑，活動開跑後32分鐘台灣的首筆訂單就成交。活動總計吸引接近5萬商家參與，商品數量多達6,700萬件，其中有360萬件新品選擇在新貿節首日亮相，活動首日也創下GMV成長17.7％的佳績。

阿里巴巴國際站台灣總經理郭奕麟指出，2021年B2B跨境電商平台流量達到空前高峰，預計2022年會是跨境電商的黃金發展期，期盼台灣商家運用新貿節的多元行銷工具展現外貿實力。平台觀察到汽配、機械、五金、運動、美妝等台灣產品的需求成長快速，汽配業市場規模預計在2030年時達到1.37兆美元，電商銷售占比將從4％擴大到20％。希望能最大化台灣中小企業在各行業的領導地位，

阿里巴巴國際站在2022年新貿節中也祭出短影音、GMV榜單與直播會場等多元「玩法」，透過創新行銷工具助力台灣中小企業在國際增加能見度，拓展外銷機會。