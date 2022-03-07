俄烏戰火延燒，不僅金價早已突破先前國際預測機構的預期，同時各機構更忙著不斷上修。根據國內黃金業務領頭羊，且最具權威的龍頭銀行台銀預期，包括高盛、瑞銀、摩根大通等多家預測機構陸續上修金價結果，現在最高已上看到2,300美元，近一個月來台銀的黃金交易量大約成長二成，而在2月24日當日金價震盪最劇烈之際，當日成交量更爆增至平日的2至3倍，同時黃金投資人更在當時1,900美元以上的高點大舉賣出。

不過向來有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部經理楊天立則提醒，現在金價再衝上新高，且地緣政治的演變對金價的影響瞬息萬變，建議除非是本身已有很多其他資產布局，想分一點過來買黃金，否則此時不宜過度加碼，反而會招致投資風險：「上沖下洗的投資人都賠錢居多！」

楊天立也分析，金價會飆漲，俄烏戰爭本身並非重點，而是俄烏戰爭所帶來的一連串經濟、金融面的影響，包括通膨、油價及天然氣等能源上漲、原物料價格上漲，以及運輸面的影響將衝擊供應鏈，這些均造成股市及金融業的衝擊，而且是投資人真正擔心之處，亦為大批避險資金湧入金市的關鍵。

儘管國際金價在7日一度衝破每盎司2,000美元大關，但台銀的黃金存摺今（7）日並未出現太大的買賣潮。對此楊天立指出，台銀的黃金存摺戶有不少是在先前1,900多美元的價位就已賣出，現在由於金價實在飆太高，因此大部分的投資人都不敢進場再追高，而只能嘆息「賣得太早」。

根據台銀的觀察，俄烏開戰的第一天，即2月11日起，金價就開始一路上竄，從1,820美元的價位在2月24日漲到1,900多美元，而在2月24日當日金價形同「戲劇性」的演出，開盤1,910美元，中間漲到1,974美元，但隨即跌回1,877美元，最後以1,894美元，全日可說劇幅震盪。楊天立分析，2月24日當日的買賣成交量可說最高：「比起平日的交易量多出2、3倍！」 但之後每日的交易量就起起伏伏，近一個月來黃金存摺及實體黃金成交量平均大約比平常增加二成左右。

而7日雖然國際金價一度衝上2,000美元高點，但之後又回跌，截至下午2點左右約在1,980美元；對此楊天立建議，由於通膨問題難解，以及接下來美國聯準會要用怎樣出招升息對策來解決通膨問題，都有待觀察，因此投資人最好不要此時貿然進場。

其實去年外資預測機構對金價一路「看空」，不但反映在預測報告，同時外資更一路賣出，而一個俄烏戰爭下來，已全面扭轉外資機構的預測方向。但楊天立表示，在外資看空的情況下，去年8月至今年2月以來，金價仍漲了200多美元，這代表市場上仍有一定的投資人有風險意識，已先行布局，倘若以2月11日俄烏開戰第一天，金價1,820美元起算，到7日超過2,000元的高點，金價已漲了180美元，漲幅已達9.9％。