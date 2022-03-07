新北市長侯友宜今（7日）參加新店區參加馬公公園「小小航海家遊戲場」啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（7日）參加新店區參加馬公公園「小小航海家遊戲場」啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（7日）參加新店區參加馬公公園「小小航海家遊戲場」啟用儀式，並與區公所一同分享新店區全齡特色共融公園建設成果，同時也對在地議員、里長及公民團體的支持，表達感謝之意。更期盼市府團隊及公所能透過公園全齡化及特色共融遊戲場改善，逐步打造更宜居樂活的生活環境。

侯友宜表示，新店屬發展較早的文教住宅區，生活環境及交通機能便利，是新北市人口第五大區，但部分公園開闢年代久遠，設施老舊或不敷特色多元使用目標，新北市政府於108年成立跨局處工作小組共同推動「公園特色共融或全齡化改善計畫」。

在市府與新店區公所團隊的努力下，會同公民團體、里長及地方民眾共同討論出改善共識，共計投入2億建設預算，健全新店區平衡發展；共改善完成6處公園，包含瑠公公園、僑仁公園、灣潭兒童遊戲場、中興公園、馬公公園、安光公園，目前更持續推動十四張歷史公園、青潭公園、安和公園及陽光運動公園等至少4處空間改善計畫，改善面積總計約4萬平方公尺。另在北宜路、安坑地區執行閒置空間綠美化，並針對安坑輕軌沿線規畫共融樂活公園空間，提供市民更完善的休閒活動場所，落實新北市安居樂業的施政目標。

新店區長朱思戎指出，今日馬公小小航海家遊戲場開幕，設計概念是將遊戲場比擬為大海，孩童在船形遊具上如同航海家，航行於大海中，冒險的過程中遇有小島或是陸地，同時結合滑軌、溜索及彈跳床，體驗不同冒險樂趣。此外，園區內也同步規畫體健區，真正落實大朋友小朋友共同樂活休閒空間。另外十四張重劃區內的十四張歷史公園也預計於今年度改善完成，除了是全市首座機能型防災公園外，亦設置中央廣場、逐風草園、穀倉主題遊戲區、水圳遊戲區、共融遊戲區(溜索、共融鞦韆組、彈跳床等)等，打造19670平方公尺面積的全齡共融公園。

新北市景觀處表示，新北市各區發展較早，多處公園基礎設施已達使用期限影響功能性及美觀，故市府自110年起加入「老舊公園更新計畫」，透過專業顧問評估並與地方意見整合，以急迫性、危險性等因素排序優先更新之公園，提供市民現代化及安全的公園休憩空間，讓大小市民朋友盡情燃燒體力、共享歡樂的遊憩好所在。