市長盃美容美髮競賽，嘉義家職學生史依蓁（右）接受市長黃敏惠（中）頒獎。（嘉義家職提供）

嘉義市首次舉辦的全國性美容美髮技能競賽「2022璀燦嘉藝．玩美起飛─市長盃全國時尚創意競賽展演秀」，有200名選手參賽，國立嘉義家職時尚造型科暨美顏技術科學生拿下7金5銀5銅及13個佳作，校長楊世圳稱讚學生表現出色。

嘉義家職時尚造型科暨美顏技術科主任許瑞津指出，1至3年級學生都投入此競賽，報名參加11組的賽程，在標準冷燙組、扇型冷燙組中，去年9月入學的1年級學生史依蓁、黃薰儀分別摘下該組的金牌，他們是同班同學，都由吳鳳惠老師指導，接觸美髮僅1學期，就奪金牌，非常難得。

許瑞津說，去年疫情三級警戒期間，師生都線上上課，吳鳳惠老師透過視訊教學，遠端指導全班30名學生實作，了解學生們的優缺點加以指點及督促，鼓勵學生依自己的特色報名參賽，獲得如此佳績是師生共同努力的成果。

許瑞津說，以往學生要到外縣市參加美容美髮技能競賽，帶著大批工具及用品，起早趕晚，舟車勞頓，非常辛勞，今年嘉義市首次舉辦全國性的美容美髮技能競賽，學生更能發揮實力，且依大會規定獲獎者有獎金，更能鼓舞士氣。

楊世圳表示，這次競賽有社會人士參賽，學生表現優異，實屬不易，對指導老師及學生都是一大肯定，嘉義家職強時尚造型科於110學年度開始辦理特色招生，有12個名額，歡迎有意的學子洽詢。