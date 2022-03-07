孫尤安出示報案證明。（翻攝孫尤安臉書）

孫尤安日前無端遭網路酸民攻擊，疑似指她出賣肉體、假混血、整形，稱她人格有問題、偽善，氣得孫尤安忍無可忍，向內湖分局大湖派出所報警備案，她今（7日）下午在臉書發出一張報案證明單，怒轟網友妨害名譽，「我從小被欺負到大，至今我沒啥了不起的能力，但我確實已經有足夠的能量和底氣，不需再默默吞進所有我不該吞的委屈」，痛斥對方精進自己才能增長視野，「想上位、要用腦」。

孫尤安在instagram上擁有19萬粉絲追蹤，新疆維吾爾族的血統造就她的優質混血臉蛋，身材也是相當火辣，早期更以模特兒身分拍過不少時尚平面照，外型像洋娃娃一般，歌聲也非常動聽。不僅如此，很有想法的她經營事業很有一套，除了音樂本業，還斜槓保養品、時尚潮牌等，經常在社群分享想法，或許是樹大招風，孫尤安的亮眼外型及知名度不時成為酸民攻擊對象；她日前在IG限動發文，痛斥無端遭受網友攻擊，隱忍幾日後決定報案，孫尤安說：「身為公眾人物，受討論攻擊都合情合理，但不是身為公眾人物就該一直保持沈默，任由鼠輩欺負到滿身是血，為了形象低聲下氣接受一切還要含眼淚說謝謝。」

她表示自己絕不主動惹事、只專注過好生活，無奈鼠輩不懂什麼是底線和尊重；此次之所以大動作報警備案，因她必須對合作的廠商、唱片經紀公司、自營品牌、家人及所有支持者負責，「我的名譽就是我的資產，我需要為他們站出來」，不解為何總有人老是愛把女性物化，不斷攻擊她「出賣自己、靠男生上位」、不斷討論她的生活圈變化，孫尤安認為一切問題都出在酸民「扭曲變態的心理上」。

孫尤安怒嗆：「不是女生要過的好都得出賣肉體、不是長得像外國人都是假混血整形、不是會說第二語言的都是假ABC、不是勇敢選擇朋友就是人格有問題、不是資源多就是八面玲瓏偽善的人。」對於整起事件經過，報案後續處理？孫尤安的經紀人稍早表示待詳細了解再做回覆。