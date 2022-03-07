氣立(4555)公布2月營收為1.40億元，年增14.03％，再創同期新高，今年1、2月營收表現優於預期，累計前2月營收3.05億元，年增10.72％，公司對第一季營運保持樂觀。氣立指出，除了太陽能、激光（雷射）、半導體等三大領域產業是公司今年著重的方向外，由於近年來電商、網路遊戲、物聯網、直播等產業日趨發達，元宇宙、數位生活題材發酵，帶動網路與雲端服務需求，同步使得資料運算伺服器的商機也值得期待，成為氣立積極發展的重點產業。

受惠5G、人工智慧、雲端運算等相關技術發展，各種數據、即時資料不斷被創造及累積，推升資料量迅速成長，促使資料中心進行升級與優化；另外，因疫情帶來的影響，也使產業加速數位化進程，在上述趨勢帶動下，預期伺服器產業的需求將持續增溫。根據Digitimes Research發布的資料顯示，2022年全球伺服器出貨量可望達到1818萬台，年成長約7％。

大陸在今年2月提出「東數西算」計畫，希望在內蒙古等八處啟動建設國家算力樞紐節點，並規畫十處國家數據中心聚落，將東部的數據資訊傳送到西部的數據中心運算處理，每年可望帶動4000億人民幣的投資規模，也預期將帶起伺服器、資料中心、雲端服務等相關產業的成長。

從全球的趨勢面與政策面來看，數位生活、元宇宙所帶來商機從資料運算到相關硬體建設都相當可觀。氣立1、2月淡季不淡以及市場建設需求持續推動，該公司營收今年有望保持雙位數的年成長態勢。