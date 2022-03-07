旺宏(2337)公布內部自行結算之2022年2月份合併營收為新台幣36.23億元，月減2.5%、年增20.3%，雖有農曆春節天數減少因素，仍達2成的年增幅度，且自去年4月以來連續11個月創下歷史同期新高。累計2022年1月至2月合併營收為新台幣73.41億元，年增22%。

在NOR Flash價格後續看漲，加上需求強勁情況下，旺宏2022年營運將逐季看增。法人指出，NOR Flash受惠於5G基地台、伺服器、WiFi等終端需求增加，且晶圓代工廠中芯將NOR Flash產能轉至邏輯晶圓市場，在需求續增、供給減少之供不應求情況下，NOR Flash合約價格最快可望在第二季開始升溫，並且出貨可望旺到年底。而NAND Flash在大廠汙染事件後，美光已開始喊漲，旺宏去年第4季開始量產48層3D NAND，良率表現不錯，成為挹注營運成長的新動能。

外資終止連11日買超，上周五三大法人一共賣超1617張，三大法人結束連續17個交易日買超，然內資仍續力挺。周一旺宏股價續跌，終場跌幅收斂，收跌2.69%報43.4元。