無黨籍基隆市長參選人黃希賢今年元旦宣布參選，並舉辦服務處成立大會，每天勤跑基層、拋議題、闡述政見。為打破坊間謠言，近日掛上新看板，表明堅持參選到底的決心，目標將基隆打造為亞洲最佳宜居城市。

黃希賢表示，坊間流傳他是「選假的、來鬧的」，甚至已經被「摸好頭」，即使已發表數次參選到底的宣言，流言從不斷絕過，為再度展示決心，在4個地點掛上新看板，分別於仁愛區銜接國道一號的上、下路段；信義區基隆女中對面、田寮河旁及中正區和平橋頭，希望讓更多人看見。

黃希賢指出，基隆擁有得天獨厚的市港風貌，以及美麗的山海景點，但經濟發展卻像被施以緊箍咒般綑綁住，即便「國門」的基礎建設開始略有改造，但就怕是金玉其外、敗絮其內，車站周邊以外地區仍發展停滯，觀光產業的行銷流於表面、大外宣，實際的觀光動線嚮導、招商引資，卻欲振乏力。

黃希賢說，為挽救基隆經濟衰頹，將提出一系列大刀闊斧的政策方案，全力衝刺觀光產業，讓基隆年輕人與優秀人才根留在地，相信只有留住人，經濟才能好起來。