大陸國家主席習近平5日參加身為「產煤大省」的內蒙代表團審議時指出，實現「雙碳」目標，必須立足國情，不能脫離實際、搞運動式降碳。大陸國家發展改革委副主任連維良今（7日）針對大陸今年經濟體制改革提出「五個方面的重大改革」，其中，針對綠色低碳轉型改革，他強調，要紮實做好碳達峰、碳中和工作，完善科學考核和統計核算體系，有效避免「一刀切」和運動式減碳。

連維良表示，「五個方面的重大改革」，一是「加快推進激發市場主體活力的改革」，完成大陸國企改革三年行動任務，深入推進大陸國有經濟佈局優化和結構調整，並鼓勵和引導民營企業加快結構性改革步伐，實現高品質發展。聚焦市場主體關切，持續加大對中小微企業的支持力度，營造各類市場主體競相發展的良好環境，大力弘揚企業家精神，加快建設世界一流企業。

二是「加快推進構建高標準市場體系的改革」，著力清除市場壁壘，完善市場體系基礎制度，建設全大陸統一大市場。展開要素市場化配置綜合改革試點，力爭在土地、勞動力、資本、技術等要素領域有重大突破，在數據要素相關基礎制度上有顯著進展。穩步推進重點行業競爭性環節市場化改革，加快建設全大陸統一電力市場，進一步完善全大陸統一的油氣市場體系。

三是「加快推進穩增長、擴內需的改革」，創新投融資體制，推進企業投資項目承諾制改革，提升投資便利化水平，更好撬動社會資本擴大有效投資。推動消費提質擴容，進一步改善消費環境，促進居民消費持續恢復。完善按要素分配的製度設計，推動擴大中等收入群體規模。

四是「加快推進高水平對外開放的改革」。堅持擴大製度型開放，落實好外資企業國民待遇，進一步放寬外資市場准入，實施好跨境服務貿易負面清單。加快海南自貿港建設，抓好全島封關運作。優化外商投資服務，推動重大外資項目加快落地。

最後為「加快推進綠色低碳轉型的改革」。紮實做好碳達峰、碳中和工作，完善科學考核和統計核算體系，有效避免「一刀切」和運動式減碳。加快形成減污降碳的激勵約束機制，做好用能權和綠色電力交易試點。完善資源價格形成機制，推動生態產品價值實現機制取得重要突破。