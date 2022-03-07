台中興中街失火一案，莊姓女房東7日前往殯儀館，接受檢方偵查。（張妍溱攝）

台中興中街大火釀成6死，稍早檢察官於台中殯儀館進行罹難者相驗，同時設立辦公室，通知莊姓女屋主到場問訊；莊女今（7日）下午步出殯儀館時，面對媒體追問，僅簡短拋出一句「有肖欸（台語瘋子），有人放火」，隨即又回覆偵查不公開即閉口不談。但至於此案是否涉嫌人為縱火，還有待進一步釐清。

回顧此起事故，消防局於6日下午4時29分許獲報，稱興中街上集合住宅失火，緊急出動23輛消防車、9輛救護車、5輛指揮車以及113名人員，人員抵達現場後發現現場冒出大量濃煙，火勢於同日晚間22時許撲滅，截至7日0時0分統計，共釀成6死6傷。

根據目擊民眾指出，當時火勢自3樓竄出，而高樓層竄出大量濃煙，現場有3名男女受災戶為逃生，甚至爬出鐵窗，踩在6樓遮雨棚上喊救命，其中50歲袁姓男子不耐高溫墜樓，掉落1樓轎車車頂，造成腰椎及顏面受傷，送醫後所幸沒生命危險，另1男1女被雲梯車救下。

另警方在3樓救出受困的51歲邱姓及鄧姓55歲2位住戶，而住1樓69歲莊姓女屋主，受困3樓電梯中獲救，5樓女住戶受困被救出無大礙，分送中國醫藥大學附設醫院及平等澄清醫院。

消防局指出，消防員在火勢撲滅後，先在3樓發現1名女性沒有生命跡象，另清查火警現場，在5樓房間找到1名男性死者，在6樓尋獲1男焦屍，6樓樓梯1人，7樓1人、頂加1人，均已失去生命徵象，一度因火場搬運困難，消防員破壞鐵窗救人，但送醫後仍回天乏術。