安心食品（MOS摩斯漢堡）今（7）日於屏東農業生物科技園區舉辦食品加工廠動土典禮，由東元餐飲集團會長黃茂雄主持。安心食品預定投資屏東長治鄉的屏東生物科技園區，規畫萬坪基地打造專屬食品廠房，未來將全面提升食品製成及創新研發技術，擴大佈局促進地方經濟發展，提供安心、健康、美味的餐點。

安心食品全台直營303間店鋪，每日提供各式多元的餐點服務顧客。為加強與在地農業的合作正積極籌備屏東食品加工廠的建造，未來從產地到餐桌、食材到餐點全程嚴密控管，為顧客的食安把關。

疫情影響下打亂全球供應鏈及運輸通路，安心食品一直以來堅持使用在地農漁產，設立食品廠房能縮短產地製成距離，降低碳足跡，更保存食材的新鮮美味。

安心食品廠房將以最新、高規格建造，符合國內外食安法規及趨勢，使用自動與半自動倉儲系統，初步供給全台摩斯漢堡米粄產能，更期待將台灣的優質農漁產品加工後外銷至世界各地。連結產學合作發掘在地產業及人才育成，整合未來3至5年的營運量能發展做好準備，帶動上、中、下游周邊產業發展。

安心食品深耕台灣市場31年，以提升品牌實力及國際合作，達成國際溯源、永續經營的發展目標，讓消費者吃得安心、吃得放心。