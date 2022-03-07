現代人常外食，為避免營養不均衡會補充各式維生素，但很多人搞不清楚應該飯前或飯後吃。食藥署表示，維生素分為脂溶性及水溶性兩種，常見的脂溶性維生素A、D、E、K，飯後吃較佳；水溶性維生素B群和C，則沒有限定飯前或飯後吃。

食藥署粉專《守護厝邊頭尾 安全用藥》日前發文指出，維他命又稱為維生素，分為脂溶性及水溶性兩種。常見的脂溶性維生素為維他命A、D、E、K，主要依賴食物中的油脂來幫助維生素吸收，建議要在飯後食用，另外脂溶性維生素容易儲存在肝臟，過量可能會有中毒風險，所以適量就好。

至於水溶性維生素，意即為會溶於水中，所以很容易被人體排出，常見的水溶性維生素則是B群和維他命C 。食藥署說，這類的維生素沒有限定飯前或是飯後食用，唯一要注意的是，有些人腸胃比較敏感，或是對賦形劑（添加在藥裡以改變味道、顏色或藥物釋放的速度）不適的族群，則是飯後吃為佳。

食藥署提醒，維生素雖然是人體所需的營養素，但日常飲食攝取足夠，就不需要刻意補充，且部分營養素可能會有蓄積的問題，較難被排出體外，會增加身體負擔，建議購買前可先諮詢藥師。

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