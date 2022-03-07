消息人士周日透露，美國頁岩油氣開採公司Oasis Petroleum Inc和Whiting Petroleum Corp即將達成協議，將以全股票方式進行合併，最快可能於本周發布消息。

按上周五收盤價估算，兩家公司合併後身價約為60.7億美元，其中對Oasis的估值為28億美元，對Whiting的估值為32.7億美元。

上周五Oasis Petroleum股價收漲8.18%，為144.49美元。Whiting Petroleum收漲5.54%，為83.43美元。

這兩家公司都在北達科他州的巴肯（Bakken）頁岩層開採油氣，在雙方有意合併的消息傳出之際，正值俄羅斯入侵烏克蘭帶動原油價格大幅飆漲。

美國國務卿布林肯周日證實美國與歐洲盟國考慮禁止俄國原油進口，以擴大對俄國入侵烏克蘭的制裁。在供應受阻的預期帶動下，亞洲時間周一上午布蘭特期油和美國期油都曾一度大漲10%，並改寫2008年以來的最高價。美國期油一度漲破每桶130美元大關。

Oasis和Whiting尚未回應媒體置評請求。

在2020年，由於新冠疫情導致原油價格崩跌，全球能源產業受到重創，這兩家頁岩油氣開採公司都曾在該年申請「第11章」破產保護。去年石油和天然氣管道公司Crestwood Equity Partners LP宣布將以18億美元收購Oasis的中游事業部門。