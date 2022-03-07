烏俄戰火綿延，近期傳出美國可能針對俄羅斯原油進行制裁，由於俄羅斯產油量約占全球供給約10%，市場對原油供給中斷疑慮急遽升溫，引發油價大漲，周一（7日）亞股早盤普遍回檔，台股跌逾500點。上周新興亞股資金持續外流，外資贖回力道最強的前三市場為台股、印度、南韓，金額分別為22億(美元，下同)、19.5億、7.3億，但東協持續逆勢吸金，泰國、印尼皆吸金3.2億，泰國連6周淨流入，印尼連10周淨流入。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，油價、小麥、鋁、鎳等原物料價格大漲，市場憂心供應鏈中斷，通膨升溫恐促使經濟復甦步調生變，恐慌情緒擴散，恐慌指數（VIX）創一年來新高，資金湧入避險性資產，美元指數大漲，市場短期震盪加劇。

凱基投顧預計西方各國對俄國經濟制裁將產生四大衝擊，包含能源通膨、食品通膨、汽車與半導體供應鏈斷鏈隱憂、PC等消費性電子產品出貨受阻等。首先是俄國的天然氣與原油全球市占各為17%與11%，若能源出口受阻將嚴重引發能源通膨，這反映在國際油價創下11年新高，每桶直逼120美元；其次、俄國的小麥全球市占為9%，若受阻將使全球食品通膨雪上加霜；第三項衝擊是俄國的鈀金、鉑金、鎳之全球市占分別為40%、10%、6%，若出口受阻將影響汽車與半導體的供應能力；最後則是觀察到俄國一年對全球PC消費總量占比約2%，對台灣的PC品牌廠而言則有5%以上的營收曝險。

張苡琤表示，由於戰爭極度耗費資源，考量西方國家對俄羅斯經濟制裁屢屢加重，烏俄戰爭的延續時間應相對有限，但短期無論核災恐慌，通膨壓力皆導致不確定性攀升，歐美央行貨幣政策不確定性亦增加，建議短期選股聚焦趨勢明確的投資主題，例如油價大漲下，電動車族群更具吸引力，長線表現空間可期待。