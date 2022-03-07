台北市長柯文哲7日被問及對於在野黨監督執政黨，不是藍綠對決可以解釋，他表示，現在實情是執政黨監督在野黨，沒想到《動物農莊》、《1984》這兩本書在台灣完全實現，他直言「從49台到56台現在統統都是綠媒，成了一言堂，唯一只有TVBS不算」。

柯文哲今接受Yahoo TV節目專訪指出，現在實情是執政黨監督在野黨，《動物農莊》、《1984》這兩本書在台灣完全實現，從49台到56台主流節目哪有辦法做這樣的訪問，每一台都在罵他，看看台中市立委第二選區選舉，不敢說前立委顏寬恒沒有錯，但是忍不住要說，「想利用人家就說是社會賢達，現在卻變成黑道、魚肉鄉民，媒體打2個月，金鋼不壞之身都會垮掉，黨政軍退出媒體是哪一個黨的主張，現在全部控制住，民眾黨和國民黨同樣被監督，只是國民黨溫良恭檢讓，連罵人都不會，他只是比較愛罵人」。

主持人提問如果今天民眾黨在立法院有30幾席立委，面對萊豬進口會怎麼處理，柯文哲表示，一半像是立委高虹安就可以把民進黨釘到翻掉，論述還是很重要，30年前可以激烈抗爭，現在不符合社會主流，蔡英文總統很厲害，知道控制社會主流、思想，變成少數跟多數打，小時候在念《動物農莊》和《1984》沒想到如今在台灣實現了，現在多數媒體都是綠媒成一言堂。