迎接春換季的到來，台中大魯閣新時代購物中心表示，首度結合館內3大日系品牌MUJI、UNIQLO、宜得利，3/9-3/21期間推出滿3,000元送200元，以及化妝品滿2,000元送200元，單筆滿額最高加送2,000元及FUJI肩拍按摩器等回饋，最高回饋14%，為會員送上春季大禮！

MUJI、UNIQLO、宜得利家居三家日系品牌深受國人喜愛，舒適簡約的穿搭風格也都各有擁護粉絲，但向來較少參與百貨商場滿仟送佰回饋，大魯閣新時代為回饋商場會員，首度聯手三家品牌舉辦滿3,000元送200元優惠，回饋商品券更可立即於全館百貨專櫃十足抵用，若搭配館內同步進行的化妝品滿2,000元送200元活動，等於是雙重回饋，讓優惠再升級！

大魯閣新時代表示，3月份也正好是化妝品最佳採購季，因為各大品牌均會在此時推出保養新品或強檔折扣。以資生堂為例，市場熱銷的NO.1乳霜王組及抗皺經典保養組，卡友價最低可降至6折；高絲和雅聞倍優則分別推出仟元有找的雪肌精防曬乳組合、洗卸買一送一限定組，都是團購最佳首選！

大魯閣新時代同時推出化妝品滿2,000元送200元、單筆滿5萬元加送2,000元及單筆滿8萬元再加送價值2,670元的「FUJI肩拍按摩器」等會員加碼禮，要以尊榮回饋牢牢黏住VIP會員的心！