財政部關務署7日舉行關務署長交接典禮，現任關務署長謝鈴媛因個人職涯規劃將調任財政部參事，關務署長一職則由關務署副署長彭英偉陞任，財長蘇建榮也親自出席主持典禮。

蘇建榮指出，謝鈴媛自2018年8月上任關務署長至今卸任約3年7個月，謝鈴媛不僅是關務署第一位女性首長，而且也為海關帶來新氣象，例如積極推動五大政策，包括建置進口包裹實名認證制度、強化通關秩序、掌握空運貨棧監管工作、嚴格落實進口非法品查緝，還有推動海關系統與國際接軌。

此外，蘇建榮也表示，謝鈴媛上任時恰巧是海關的艱困時期，包括進口通關業務量日漸增加、海關人力不足等，也因此謝鈴媛積極拜會行政單位，順利補上200多位海關正職人員、上百位約聘雇人員等，補足人力缺口，更完成多達110項關務法規修正，行政院也看到關務署的努力，在編列預算與人力上都全力支持。

對民眾而言，謝鈴媛任內最有感政策莫過於「EZ WAY易利委」App實名認證機制，進口包裹必須完成實名認證或補足委任書，否則無法入境。根據關務署統計，目前我國完成實名認證易利委App註冊人數已超過410萬人，約占快遞進口報單約九成，等於每100件進口貨物有九成是完成實名認證者。

而接棒署長一職的彭英偉畢業於輔仁大學法律系學士、政大法學院在職專班碩士，曾擔任金管會保險局科長、財政部專委、執行秘書、處長、主秘，在2018年8月至2022年2月皆擔任關務署副署長，堪稱謝鈴媛的關鍵副手，彭英偉口條與邏輯相當清晰，擅長溝通，可將各項複雜或拗口的海關政策解釋清楚，為近年關務署與媒體的主要溝通橋樑，本次出任關務署長可說是眾望所歸。

彭英偉則表示，這幾年有幸在旁觀摩學習，未來海關將在這些基礎上繼續努力，朝「智慧科技查緝」、「智慧便民服務」、「安全透明制度化」等三大方向邁進，如啟動物聯網全時監控計畫，未來可以24小時在海關儀控中心可全程掌控各關貨櫃狀況，還有導入AI、大數據等查緝工具，提升海關效能。