大陸十三屆全國人大五次會議今（7日）下午3點在人民大會堂新聞發布廳舉行記者會。針對中俄關係，大陸國務委員兼外交部長王毅表示，中俄關係具有獨立自主價值，建立在「不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，更不受第三方的干擾和挑撥」。

王毅表示，中、俄都是聯合國安理會常任理事國，是彼此最重要的緊密鄰邦和戰略夥伴。中俄關係作為世界上最關鍵的雙邊關係之一，雙方的合作不僅給兩國人民帶來利益和福祉，也有利於世界的和平、穩定與發展。

王毅稱，去年，中俄雙方共同紀念《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20週年。在日趨複雜的國際戰略環境下，這一條約所承載的世代友好、合作共贏理念，不僅對中俄雙方，而且對世界各國都具有十分積極和現實的借鑒意義。他強調，中俄關係具有獨立自主價值，建立在「不結盟、不對抗、不針對第三方」基礎之上，更不受第三方的干擾和挑撥，這既是對歷史經驗的總結，也是對國際關係的創新。不久前，雙方共同發表《關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》，清晰無誤地向世界表明，雙方共同反對重拾冷戰思維，反對挑動意識形態對抗，主張推進國際關係民主化，主張維護《聯合國憲章》宗旨和原則。

王毅說，中俄關係發展有著清晰的歷史邏輯，具有強大的內生動力，「兩國人民的友誼堅如磐石，雙方的合作前景十分廣闊」。不管國際風雲如何險惡，中俄雙方都將保持戰略定力，將新時代全面戰略協作夥伴關係不斷推向前進。