興達電廠開關場事故釀303全台大停電，前民進黨立委郭正亮今接受專訪時直言，經濟部長王美花「是我見過基層經驗最少的經濟部長」，雖然很認真、也很親切，但基層經驗完全不足，若由經濟部次長曾文生接經濟部長位置，基層經驗也不夠。

郭正亮表示，就當天備轉容量24.61％來看，確實是沒缺電，但沒辦法理解為何會因為人為疏失造成電網出現問題，影響500多萬人停電，他質疑，系統設計有問題，「無法排太多歲修是否代表電力不足？不只是不缺電而已」。

郭正亮指出，台灣哪個國營事業不是設備老舊，難道歷年都沒在更新嗎？很明顯就是更新計畫規模太小，對於台電後來釋出的報告，「明知道這動作影響如此巨大，卻連防呆SOP都沒有，也是非常可笑。」

「蔡英文其實對王美花很有意見」郭正亮說，經濟部長歷來都是由懂得第一線實務的人擔任的，王美花雖然很認真讀資料、很親切，但基層經驗不足，而且出身智慧財產局，就是個象牙塔，不像前經濟部長沈榮津整天勤跑基層，對實務面很熟。

郭正亮表示，王美花是他見過基層經驗最少的經濟部長，這是一個無法克服的問題，她連台電是民國54年上市都不知道，相較於優秀的顧立雄，一接金管會就馬上進入狀況，在備詢時面面俱到，「王美花真的無法度，今年夏天還有得瞧」。

此外，談到國內教召議題，郭正亮表示，「如果沒有本質訓練1年以上，現在再教召14天有屁用？」並回憶自己過往曾在海軍陸戰隊服役，至少當1年10個月，因此他認為當1年的兵再去教召才有意義。

郭正亮認為，南韓、以色列與台灣一樣面臨嚴峻的安全挑戰，而新加坡旁邊沒有中國卻採取徵兵制，北歐的瑞典也是在去年恢復徵兵制；對於恢復徵兵制引年輕人憎恨？ 郭直言，那政府就不要吹牛，就不要整天吹抗中保台。