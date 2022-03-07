金馬影后陳淑芳（左）現身首映會幫電影導演杜榮峰站台。（陳俊吉攝）

初孟軒（左起）、呂晉宇、商鼎在片中將會有裸戲演出。（陳俊吉攝）

由杜榮峰執導，新生代演員呂晉宇、初孟軒、商鼎、晏柔中、黃琳媛、邱品程等人主演的校園電影《青春換日線》今舉辦首映會，找來金馬影后陳淑芳站台。聊到片場趣事，呂晉宇、初孟軒、商鼎3位男主角有場全裸的養眼戲，當天晏柔中、黃琳媛兩位女孩也在場，一手直擊少男青春肉體。

問3男誰的身材最好？全體一致力推初孟軒，初孟軒是體育班畢業，無時無刻都在健身，電影拍攝時體脂率僅有10，黃琳媛說其實男演員們的身材都不錯，但跟初孟軒擺在一起瞬間就失色，連同為男性的商鼎都不禁讚嘆初孟軒的肌肉線條宛如「大衛雕像」。

初孟軒熱愛健身，即使劇組班師彰化，他仍隨身攜帶彈力繩在飯店自主健身，也跑到彰化的健身房重訓，甚至為劇組的演員們開健身課，呂晉宇無奈笑說自己為了演高中生還刻意少吃瘦身，像初孟軒這樣肌肉炸裂的同學，似乎有點不切實際。

女主角晏柔中去年因體育競賽節目《全明星運動會》爆紅，她說初孟軒一直想參加《全明星》，稱助跑跳高的成績達180公分，舉凡排球、飛盤爭奪、醫療醫護都算專精，還曾被找去參加桃園縣代表隊，資歷洋洋灑灑，問初孟軒是否有拿節目MVP的實力？第二季女狀元晏柔中直虧對方說：「先拿狀元再說吧！」

另初孟軒也是演員們公認最會走心的人，大夥在彰化拍戲住飯店時，都會集合在同房一起玩桌遊，其中初孟軒特別在乎遊戲勝負、玩起來超認真，同片演員黃琳媛是選秀節目《菱格世代DD52》雪鑽石女團隊長，她表示初孟軒不僅可去《全明星》，也適合去《DD52》當隊長拚輸贏。