23歲葉姓男子在2021年8月14日駕駛野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮闖紅燈撞死巫姓女騎士，葉男事後被羈押並以公共危險罪致死罪嫌起訴，至今仍在押，並啟動精神鑑定。苗栗地方法院7日指出，葉男送鑑定後判斷為思覺失調症患者令入相當處所，施以監護3年。

葉姓男子事發當時以超過時速100公里速度，行經苗栗縣竹南鎮台一己線、台13甲線路口並闖紅燈，撞到正要去打工路上的21歲巫姓女子。

葉男闖禍後只在意自己的車輛，絲毫沒有悔意，更在社群軟體IG連發50多篇限時動態，引起外界撻伐。

在偵查過程中，辯護律師主張葉男曾有精神疾病、要求送醫鑑定，但檢察官認為葉在數次訊問中應答自若、時序清楚、法律是非觀念正常，加上看守所的觀察，也認為葉男言行舉止跟一般人一樣，因此並未在偵查中送精神鑑定。

苗栗地院收案審理後，認為葉男犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，在去年10月7日起執行羈押，並在今年1月7日起延長羈押2月在案至今，而葉男精神鑑定報告上個月出爐，法官據以裁定令入相當處所監護3年，並已送執行。

根據裁定書指出，台中榮民總醫院鑑定認為，葉男19歲開始出現情緒易怒、睡眠減少、話多且合併有被害妄想等精神症狀，且在車禍後有許多不合邏輯思維，以及誇大妄想，判斷其思考當下確實有脫離現實情況。

另外，葉男對於法律有明文規定速限不應違規，以及其案發後有協助被害人急救意圖，在心理衡鑑顯示葉男智能落在邊緣性智能不足，與過去學經歷相比有明顯變差的情形，因此判斷與以上精神病症有關。

在法院審酌案情訊問葉男時，葉姓男子稱，「他在各個飯店居住，其沒有病，也沒有精神病，就跟法官一樣，大家都沒有病，到底誰可以認定這個人有沒有病，這世界上大家的病都是裝的，精神上不會有障礙」等語。

因此法院認為葉男確實有如前開鑑定報告所稱被告罹患思覺失調症狀，且依據被告辯護律師指稱，葉男曾經桃園療養院鑑定罹患有思覺失調症，出院後未聽從醫囑按時服藥，治療動機薄弱，未來依舊有可能中斷治療，考量葉男有再犯或危害公共安全之虞，宣告施以監護3年。